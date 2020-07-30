Школьница оправдалась после осквернения мемориала в Пермском крае

Ранее ее поступок попал на видео

Полиция в Пермском крае проводит проверку после осквернения мемориала Павшим воинам в селе Карагай.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как девушка берёт один из стоявших у монумента венков, ложится на землю и укрывается им. Всё это сопровождается нецензурной бранью.

В МВД виновницу быстро нашли, оказалось, что она ещё школьница. Девушка сказала, что хотела пошутить.

С ней уже провели профилактическую беседу и отпустили. А вот родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию могут привлечь к ответственности.

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