В Ярославле должник по алиментам "прокатил" пристава на капоте (видео)

Ближайшие 10 суток нарушитель проведет в СИЗО

В Ярославле злостный неплательщик алиментов решил любыми способами отстоять свое имущество. Должник проехал больше ста метров с судебным приставом на капоте машины.

Инцидент попал на видео. Именно этот автомобиль по решению суда и должны были арестовать. Но неплательщик решил иначе, он сел за руль, заблокировал двери и поехал. Сотрудник ведомства, преградивший путь, мужчину тоже не остановил. Ближайшие 10 суток нарушитель проведёт в СИЗО.

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