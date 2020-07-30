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В сирийском Алеппо восстанавливают разбитый боевиками жилой квартал

09:41
  • четверг
  • 30 июля 2020

К концу года должны быть сданы 30 многоквартирных домов

В сирийском Алеппо строители приступили к восстановлению очередного квартала, сильно пострадавшего во время боевых действий. Кроме жилья, в районе планируется  построить школы, детские спортивные площадки, другие социальные объекты. Уже к концу года должны быть сданы 30 многоквартирных домов.
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Спальный район, построенный незадолго до войны, во время боевых действий оказался на линии огня. Именно здесь шли ожесточенные бои за контроль над шоссе, ведущим в аэропорт Алеппо. Новые дома за считанные дни превратились в руины. Или же - в опорные пункты боевиков.

- Мы уезжали, когда здесь появились боевики. Как только их выгнали, мы вернулись. Но электричества и воды до сих пор нет, вокруг все разрушено. Но скоро неподалеку достроят подстанцию - появится электричество - и многие вернутся сюда.

Теперь те жители, которые уже вернулись в родной район, прямо во дворах разбивают небольшие огороды. Собственные овощи, зелень - вот нехитрый стол для большой семьи.

В проекте застройки этого участка были школы, детские сады, супермаркет, мечеть. Война не позволила планам осуществиться.

За возобновление строительства взялась лучшая компания города. "Многие дома получили серьезные повреждения. Их реконструкция - очень сложный процесс. Новые даже, наверное, проще построить, чем эти восстанавливать. Но делаем и то, и другое параллельно"", - сказал главный инженер проекта восстановления ЖК Масарания Башар Тахауи.

Предстоит возвести 30 новых домов. Столько же скоро восстановят. Обещают управиться до нового года. Новоселье здесь отметят около четырех тысяч семей.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

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