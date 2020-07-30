ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне назвали популярные профессии для подработки

08:43
  • четверг
  • 30 июля 2020

Большинству опрошенных нужны дополнительные деньги

Россияне высказали свое отношение к дополнительному источнику заработка.

79% россиян хотели бы найти подработку, еще 14% отметили, что уже имеют ее. 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса подбора персонала Работа.ру.

Большинство опрошенных хотело бы благодаря подработке увеличить свой доход на 30-50% - так ответили 32% респондентов. 22% согласны на увеличение зарплаты на 10-30%, 19% россиян хотели бы получать более 50% дополнительного заработка. 24% участников исследования рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более.

Самыми популярными профессиями второго заработка стали водитель (14%), курьер (13%), репетиторство (12%), маркетолог (8%), строитель (6%), компьютерный мастер (4%) и официант (2%). Также спросом пользуются бухгалтер, мастер по клинингу, переводчик с иностранных языков и мастер по маникюру.  Многие рассматривают подработку в удаленном формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Водитель
Водитель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.