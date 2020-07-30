Россияне назвали популярные профессии для подработки

Большинству опрошенных нужны дополнительные деньги

Россияне высказали свое отношение к дополнительному источнику заработка.

79% россиян хотели бы найти подработку, еще 14% отметили, что уже имеют ее. 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса подбора персонала Работа.ру.

Большинство опрошенных хотело бы благодаря подработке увеличить свой доход на 30-50% - так ответили 32% респондентов. 22% согласны на увеличение зарплаты на 10-30%, 19% россиян хотели бы получать более 50% дополнительного заработка. 24% участников исследования рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более.

Самыми популярными профессиями второго заработка стали водитель (14%), курьер (13%), репетиторство (12%), маркетолог (8%), строитель (6%), компьютерный мастер (4%) и официант (2%). Также спросом пользуются бухгалтер, мастер по клинингу, переводчик с иностранных языков и мастер по маникюру. Многие рассматривают подработку в удаленном формате.

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