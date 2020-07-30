Обнаружена уязвимость коронавируса перед кипяченой водой

Кипячение воды приводит к уничтожению вируса

Специалисты из центра "Вектор" Роспотребнадзора установили, что 90% частиц коронавируса погибает в воде комнатной температуры за сутки. Через 72 часа погибает 99,9% вредоносных частиц.

Как пишет РИА Новости, в дехлорированной и морской воде COVID-19 не размножается, однако может сохраняться на некоторое время.

Выяснилось, что активность вируса зависит от температуры воды. В кипяченой воде коронавирус мгновенно погибает, а в хлорированной - постепенно теряет свою жизнеспособность.

Ранее ученые из Бостонского университета обнаружили, что COVID-19 погибает под действием ультрафиолетового излучения специальных ламп. При дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снижается на 99% всего за шесть секунд.

По последним данным, свыше 17 миллионов человек по всему миру заболели коронавирусом, более 670 тысяч скончались.

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