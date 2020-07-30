Ученые России и США договорились о сотрудничестве по коронавирусу

Москва и Вашингтон изучат психологические последствия пандемии

Российская академия наук и национальная академия наук США договорились о сотрудничестве по исследованиям, связанным с коронавирусом.

Ожидается, что соглашение будет подписано в четверг, 30 июля, в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.

Москва и Вашингтон планируют развивать сотрудничество в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19. Кроме того, ученые будут моделировать распространение на компьютере, изучать психологические последствия пандемии и работать над дальнейшим противодействием биологическим угрозам.

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