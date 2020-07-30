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Последствия мощного взрыва в Фукусиме сняли на видео

09:59
  • четверг
  • 30 июля 2020

На кухне ресторана взорвались баллоны с пропаном

Один человек погиб, 18 пострадали в японской префектуре Фукусима - там произошёл взрыв газа в ресторане. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Взрыв был такой мощности, что ничего не осталось от постройки и машин, припаркованных рядом. Обломки раскидало на расстояние почти в полкилометра. Во всех зданиях рядом повреждены стены, выбиты окна.

Ресторан не работал из-за пандемии коронавируса, и должен был открыться в пятницу. Там делали ремонт. На кухне стояли баллоны с пропаном, но их никто не проверял. На трёх, как выяснили пожарные, оказались сломаны вентили, это и стало причиной утечки и взрыва.

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