Последствия мощного взрыва в Фукусиме сняли на видео

На кухне ресторана взорвались баллоны с пропаном

Один человек погиб, 18 пострадали в японской префектуре Фукусима - там произошёл взрыв газа в ресторане. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Взрыв был такой мощности, что ничего не осталось от постройки и машин, припаркованных рядом. Обломки раскидало на расстояние почти в полкилометра. Во всех зданиях рядом повреждены стены, выбиты окна.

Ресторан не работал из-за пандемии коронавируса, и должен был открыться в пятницу. Там делали ремонт. На кухне стояли баллоны с пропаном, но их никто не проверял. На трёх, как выяснили пожарные, оказались сломаны вентили, это и стало причиной утечки и взрыва.

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