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Россия отправила в Донбасс лекарства и игрушки

10:20
  • четверг
  • 30 июля 2020

Всего в Донецк и Луганск везут 140 тонн грузов

МЧС России отправило в Донбасс очередную, уже 97-ю по счету, колонну с гуманитарной помощью, сообщает "ТВ Центр".

Белые автомобили везут 140 тонн грузов, в их составе - медикаменты и детские игровые площадки. После прохождения всех необходимых процедур на границе часть машин отправилась в Донецк, другая - в Луганск.

С понедельника в зоне конфликта действуют дополнительные условия перемирия. Они были согласованы  Контактной группой при содействии ОБСЕ и России. Режим прекращения огня соблюдается.

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