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Катя Жужа показала подарок от мужа после выписки из роддома

09:33
  • четверг
  • 30 июля 2020

Ее супруг находится за границей

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа, которая на днях родила второго ребенка, выписалась из роддома. Дома она получила подарок от мужа - автогонщика Артема Маркелова, который из-за коронавируса не смог вернуться в Россию из Европы. 
Катя Жужа родила второго ребенка

"Я люблю тебя. Ты лучший муж и папа", - написала Жужа в Instagram, обращаясь к Маркелову. Она опубликовала фото с огромным букетом роз в виде сердца, который с трудом удалось протиснуть в дверь квартиры. 

Многие интернет-пользователи удивились, что телеведущую уже отпустили домой. Как оказалось, в клинике, где рожала Жужа, действует европейская система. Мамочка может уехать домой чуть ли не на следующий день после родов, если хорошо себя чувствует. Правда, Жуже придется еще два дня приезжать на УЗИ и анализы. 

- Такого букета шикарного еще не было в Инстаграме, - пишут в комментариях. 

- Ого, вот это букет! 

- Какой папа молодец. Букет супер. 

- Ты этого достойна! Поздравляю всю вашу семью! 

- Божественно. 

Пол и имя ребенка Жужа держит от подписчиков в секрете, хотя ее друзья и знакомые все уже давно знают.

По словам звезды, муж и другие родственники плакали, когда впервые увидели ребенка по видеосвязи. 

Напомним, что от предыдущих отношений у Кати Жужи есть 12-летняя дочь.  

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