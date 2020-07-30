Еще 1471 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Это максимальное число вылечившихся за последние две недели

Число уже выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 177 908.

За сутки после прохождения лечения вылечился 1 471 человек, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177908", - отметила она.

Это максимальное число вылечившихся за сутки в Москве с 15 июля, передает ТАСС.

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