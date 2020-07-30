Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

Жена не хотела для него "бесславной смерти"

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело участника Versus Battle, украинского рэпера Энди Картрайта.

Трагедия произошла в квартире одного из домов на Невском проспекте в Центральном районе. По предварительным данным, 31-летний Энди скончался четыре дня назад от передозировки. Его 36-летняя жена не стала сообщать о происшествии в полицию и решила самостоятельно избавиться от тела.

Она расчленила мужа, упаковала останки в пять пакетов и убрала из в холодильник. Как быть дальше, женщина не придумала. В результате ее задержали. Свой поступок она объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он "просто исчезнет". Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Как пишет издание "Фонтанка", правоохранительные органы изъяли с места происшествия нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

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