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В Москве неизвестные обстреляли супружескую пару

10:30
  • четверг
  • 30 июля 2020

Муж с женой были в машине

Московская полиция ищет злоумышленников, которые обстреляли машину с мужчиной и женщиной.

Инцидент произошел 28 июля. Супружеская пара ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 по Боровскому шоссе в Новой Москве, затем водитель свернул в поселение Марушкинское, квартал №62. Там злоумышленники из хулиганских побуждений открыли стрельбу по машине из травматического пистолета.

В результате женщина получила ссадины шеи и левого предплечья, ушиб и кровоподтек правого бедра, а ее муж – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб нижнего века, пишет агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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