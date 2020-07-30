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На сайте Минобороны появился раздел в честь Дня ВДВ

11:55
  • четверг
  • 30 июля 2020

Посетители смогут в подробностях узнать об истории возникновения ВДВ

Сложнейшие спецоперации, победы над нацистскими захватчиками, боевые донесения и многое другое. В преддверии празднования 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск на официальном сайте российского Минобороны открылся новый интерактивный раздел.

Посетители смогут в подробностях узнать об истории возникновения ВДВ, участии "Крылатой пехоты" в боях Великой Отечественной войны, а также о задачах, которые стоят перед десантниками сегодня. Опубликованы материалы, посвящённые командующим ВДВ, "кузнице кадров" - Рязанскому гвардейскому командному училищу имени генерала Маргелова.

Кроме русской версии, раздел также запущен на английском, французском и испанском языках.

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