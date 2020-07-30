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Мусульман призвали остаться дома в Курбан-Байрам

11:57
  • четверг
  • 30 июля 2020

Молитва пройдёт только в Соборной мечети и без участия прихожан

Мусульман призвали остаться дома в Курбан-Байрам. Главный исламский праздник наступит сегодня с заходом солнца.

В Москве в этом году молитва пройдёт только в Соборной мечети и без участия прихожан. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Для верующих будут организованы онлайн-трансляции. Традиционно в Курбан-Байрам мусульмане собираются на праздничный намаз, затем совершают жертвоприношение, ходят к друг другу в гости.

"Обращаемся к нашим дорогим братьям, с пониманием отнестись, в этом году в Курбан-Байрам 2020 года воздержаться по возможности от посещения мечети, коллективных богослужений, коллективных праздничных мероприятий, и оставаться дома", – заявил Альбир-хазрат Крганов, председатель Духовного собрания мусульман России.

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