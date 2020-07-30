Опубликовано видео с горящим поездом в США

С рельсов сошел товарный состав

Горящий поезд, огромный столп чёрного дыма и разрушенный мост. Кадры, напоминающие фильм-катастрофу, приходят из американского штата Аризона. Там сошёл с рельсов товарный состав.

Он перевозил легковоспламеняющиеся химикаты и резину. Вагоны мгновенно загорелись. Несколько цистерн рухнули вниз. Пролёты моста частично обрушились.

Обошлось без жертв и тяжело пострадавших, но один человек отравился угарным газом, передает "ТВ Центр". Справиться с огнём пытаются около ста пожарных. Район ЧП перекрыт. О причинах инцидента не сообщается.

Угрозы экологии, по заявлению властей, нет. Токсичные вещества в воду не попали.

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