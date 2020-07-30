"Техногиганты - это очень плохо": Трамп расширил список интернет-врагов

Противники - кругом, даже среди своих же национальных корпораций

Большое политическое противостояние набирает силу в Соединённых Штатах. Республиканцы обвинили крупнейшие интернет-компании в помощи демократам и вмешательстве в выборы главы государства. Претензии озвучили в ходе слушаний в Конгрессе, на которые вызвали руководителей корпораций. Заседание вылилось в многочасовой допрос с пристрастием.

Такого еще не было: "Амазон", "Фейсбук", "Гугл" и "Эппл" оказались на перекрестном допросе. В таком составе на ковер в Конгресс представителей основных интернет-гигантов США и топовых компаний мира вызвали впервые. Приглашали еще и руководство столь любимого Дональдом Трампом "Твиттера", но оно на видеосвязь с Капитолийским холмом так и не вышло. Слушания проходили в онлайн-формате и длились более 5 часов. Формальный повод - антимонопольное разбирательство. Реальный - большая политика, на которую эти компании могут влиять в силу своей доминирующей роли на рынках США. Расследование инициировали республиканцы.

"Мистер Пичаи, собирается ли "Гугл" адаптировать свои функции для того, чтобы помочь Джо Байдену на выборах 2020 года?" – спросил конгрессмен от штата Огайо Джим Джордан.

"Конгрессмен, мы поддерживаем обе избирательные кампании. Мы считаем, что политическая реклама является важной частью свободы слова и демократических обществ. И мы участвуем в кампаниях, вы знаете, в соответствии с законом, и мы подходим к нашей работе беспартийно", - заявил Сундар Пичаи, генеральный директор Google.

Однако, похоже, республиканцы решили обернуть наработанную тактику демократов против них же самих - обвинить соперников в использовании интернет-технологий в политической борьбе. Два года назад основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг под давлением Демпартии извинялся в Конгрессе за то, что руководство социальной сети не смогло своевременно заметить и предотвратить предполагаемое вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Якобы российское "Агентство интернет-исследований" создало почти 500 аккаунтов, с которых распространяло сообщения с целью влияния на результаты волеизъявления американских граждан. Тогда Цукерберг пообещал конгрессменам поработать над ошибками и стать лучше. Реабилитацией, похоже, стала игра на поле демократов. По крайней мере, республиканцы утверждают, что это именно так.

"Большие технологические компании преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт. До выборов в США остаётся 97 дней. Власть, которой обладают эти компании и которая позволяет влиять на происходящее в ходе этих выборов, чрезвычайно важна. Техногиганты занимаются цензурой в отношении консерваторов в США и пытаются повлиять на выборы. Если это не закончится, то должны быть последствия", - сказал Джордан.

Коллега конгрессмена обрушился с прямыми обвинениями на "Гугл". "Я считаю, что в действительности ваша компания занимается вмешательством в выборы. И это не только моя точка зрения", - прокомментировал Мэтт Гетц, конгрессмен от Республиканской партии от штата Флорида.

Еще накануне этих слушаний Дональд Трамп пригрозил самостоятельно принять меры. Причем сделал это в "Твиттере", который, вроде как тоже у республиканцев впал в немилость.

Ранее Трамп заявлял о намерении запретить на территории США китайскую соцсеть "Тик Ток". Его предвыборный штаб публиковал сообщения о том, что через это приложение ведется шпионаж за американцами. Но теперь, похоже, список интернет-врагов хозяина Белого дома расширился - они кругом, даже среди своих же национальных корпораций.

"Мы следим за деятельностью "Тик Тока" и обдумываем решение. Также мы пристально следим за слушаниями в Конгрессе, потому что нет никаких сомнений: то, что делают техногиганты - это очень плохо.

А все, что делает Трамп, по его же мнению, очень хорошо.

"Я не думаю, что Байдену удастся преуспеть в Техасе. Здесь его уже списали со счетов. Ведь если эти крайнелевые политики придут когда-нибудь к власти, они уничтожат не только техасскую нефть, но и всю экономику США. Посмотрите на эти безумные протесты. Радикальные демократы хотят уничтожить нашу страну. Эти люди больны.

Но, к сожалению, для Трампа, предвыборная социология пока выглядит в пользу его соперника Джо Байдена, хотя съезд пока еще не назначил последнего официальным кандидатом от Демократической партии. Экс-вице-президент опережает действующего главу государства по голосам в трех ключевых штатах: Аризоне, Флориде и Мичигане.

Лилия Акиньшина, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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