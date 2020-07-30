"Люблинский треугольник": Польша, Литва и Украина создали союз против России

Среди целей - противодействие Москве в сфере строительства "Северного потока-2"

В Европе появился новый геополитический союз - "Люблинский треугольник", в который вошли Польша, Литва и Украина. Они называют это объединение платформой углублённого сотрудничества. Сотрудничать собираются против России. Одной из целью прямо заявлено противодействие нашей стране в сфере строительства "Северного потока-2". Впрочем, есть у "треугольника" и другие задачи, которые вряд ли понравятся европейским соседям.

Министры иностранных дел Польши, Украины, Литвы, приехали в Люблин обсудить создание нового союза. Естественно, в интересах своих стран. Декларативно, альянс собирается решать вопросы политического, экономического и социального сотрудничества. Но эксперты убеждены, что это всего лишь ширма для очередного антироссийского проекта, который уже назвали " Люблинским треугольником".

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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