В Нижнем Тагиле ливнем смыло асфальт

На Урале подтопило улицы
В Центральной России - мощные ливни, град и ураганный ветер. В Подмосковье повалены десятки деревьев.
Стихия обрушилась и на Тверскую область. Прошёл сильный дождь. Автомобили с трудом передвигались по затопленным дорогам.
В Ярославской области ураганный ветер не только валил деревья, но и поднимал в воздух металлические конструкции и стройматериалы.
Непогода - и на Урале. В Нижнем Тагиле ливень и град. Подтопило улицы, местами даже смыло асфальт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"