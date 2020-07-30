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В Нижнем Тагиле ливнем смыло асфальт

11:42
  • четверг
  • 30 июля 2020

На Урале подтопило улицы

В Центральной России - мощные ливни, град и ураганный ветер. В Подмосковье повалены десятки деревьев.

Стихия обрушилась и на Тверскую область. Прошёл сильный дождь. Автомобили с трудом передвигались по затопленным дорогам.

В Ярославской области ураганный ветер не только валил деревья, но и поднимал в воздух металлические конструкции и стройматериалы.

Непогода - и на Урале. В Нижнем Тагиле ливень и град. Подтопило улицы, местами даже смыло асфальт.

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