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В России выявлено 5509 новых случаев коронавируса

10:41
  • четверг
  • 30 июля 2020

На Чукотке нет новых заболевших

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 509, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни.

Там образом, сейчас в стране 834 499 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%).

За последние 24 часа зафиксировано 129 летальных исходов, общее число смертей достигло 13 802. Выздоровели 629 655 человек (+ 9 322 человека за сутки).

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