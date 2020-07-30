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Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

11:13
  • четверг
  • 30 июля 2020

В Италии ее ждет любимый человек

34-летняя телеведущая Елена Ландер решила уйти с телеканала "Россия 1" и переехать в Италию, где живет ее супруг Фабио. 
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30 июля ведущая программы "Утро России" провела заключительный эфир. "Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты", - написала Ландер в Instagram. 

Она призналась, что едва не зарыдала, когда коллеги преподнесли ей прощальный подарок. При этом она счастлива, что последние шесть лет работала на ТВ. 

Как пишет starhit.ru, Елена Ландер вместе с дочкой от первого брака переезжает в Италию. Там живет и работает ее супруг, с которым она несколько месяцев не виделась из-за пандемии коронавируса. По некоторым данным, россиянка может устроиться на работу на итальянском телевидении. 

- Эта передача потеряет рыжий блеск, каждое утро в ожидании Вас! 

- Очень жаль! 

- Красавица какая.

- Утро больше не будет прежним. 

- А может, спустя годы у Елены будет своя телепередача!  

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