В Подмосковье задержали блогеров за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

Они угрожали выложить в интернет порочащую честь информацию

Подмосковные полицейские задержали двух болгеров по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у полицейского.

Блогеры требовали деньги за нераспространение в соцсетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника. По данным источника ТАСС, речь идет о видеоблогерах Яне Кателевском и Александре Дорогове.

В отношении задержанных возбуждено уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" – один из блогеров повредил дорогостоящую иномарку в Люберцах, пишет РЕН ТВ.

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