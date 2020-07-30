Фадеев обнародовал свое фото 32-летней давности

Его трудно не узнать

Музыкальный продюсер, певец и композитор Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото 32-летней давности. На нем артист счастливо улыбается, глядя в камеру.

Фадеев рассказал, что на фото ему 20 лет. "Я еще не знаю, что нас ждет следующие 30 лет! - написал продюсер. - И как же мне хочется сейчас сказать тому себе не совершать некоторых ошибок... Но..." О каких ошибках идет речь, он не уточнил.

Одна из подписчиц спросила Фадеева, накрасил ли он губы в тот день, когда был сделан снимок. Уж больно, мол, они яркие. "Ага… пловом!" - отшутился Максим Фадеев.

Сейчас 52-летний Фадеев почти такой же стройный, каким был три десятилетия назад. Он похудел на 100 килограммов, выпивая по 0,6 литра горячей воды перед каждым приемом пищи. Теперь продюсер хочет написать книгу о том, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами MALFA. Он объявил о переформатировании своего продюсерского центра.

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