"Хотят плеснуть в лицо кислотой": вдова Марьянова стала получать угрозы

Родные актера судятся из-за наследства

Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, получает анонимные угрозы. По ее словам, это связано с дележкой наследства артиста.

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре "Феникс", куда его поместили из-за алкоголизма. С тех пор Ксения Бик, сын актера от первого брака с Ольгой Аносовой и отец покойного делят его имущество: трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, однокомнатную квартиру в Песчаном переулке и дачу под Москвой.

Ксения Бик сказала, что главная ее задача - оставить за собой и дочерью трехкомнатную квартиру Марьянова. По ее словам, она хочет урегулировать спор мирно, однако родственники актера не идут на диалог. В Савеловском суде возобновилось слушание дела о наследстве Марьянова, к тому же вдова стала получать угрозы.

"Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить. Честно, я переживаю за себя. Сильнее начну после того, как закончится дележка за имущество. Что буду делать? Возможно, обращаться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне", - цитирует Бик starhit.ru.

Ранее сообщалось, что Ксения Бик живет в квартире Марьянова вместе с новым возлюбленным - журналистом Сергеем Соболевым.

Напомним, что Дмитрий Марьянов жил в гражданском браке с Ольгой Аносовой, которая родила от него сына Даниила. В 2015 году актер женился на Бик. В 2008 году у них появилась дочь.

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