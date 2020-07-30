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Россиян встревожили слухи о разводе Галкина с Пугачевой

12:18
  • четверг
  • 30 июля 2020

Коллега Примадонны не стал молчать

Известный шансонье Евгений Кемеровский прокомментировал слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Автор песен для артистов Ирины Аллегровой, Кати Лель и Бориса Моисеева рассказал, что ему не удалось выстроить дружеские отношения с Примадонной. Но Кемеровский не в обиде, Алла Борисовна – великая артистка и сама вправе решать, с кем ей дружить, а с кем нет, пишет издание "Собеседник".

Шансонье отметил, что не следит за жизнью Пугачевой и поэтому не в курсе, как развиваются ее отношения с Максимом Галкиным.

"Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!", - ответил Кемеровский.

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