Названы самые популярные книги в российских колониях

На первом месте - роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"

Во ФСИН назвали десять книг, особо популярных среди осужденных. В колониях предпочитают читать следующие произведения:

1. "Мастер и Маргарита".

2. "Преступление и наказание".

3. "Граф Монте-Кристо".

4. "Война и мир".

5. "Три мушкетера".

6. "Братья Карамазовы".

7. "Отверженные".

8. "Тихий дон".

9. "Анна Каренина".

10. "Воскресение".

"Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья – книги", посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении инфоцентра ФСИН России (цитата по РИА Новости).

В списке самых читаемых авторов - Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын.

Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.

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