Названы самые популярные книги в российских колониях

На первом месте - роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"
Во ФСИН назвали десять книг, особо популярных среди осужденных. В колониях предпочитают читать следующие произведения:
1. "Мастер и Маргарита".
2. "Преступление и наказание".
3. "Граф Монте-Кристо".
4. "Война и мир".
5. "Три мушкетера".
6. "Братья Карамазовы".
7. "Отверженные".
8. "Тихий дон".
9. "Анна Каренина".
10. "Воскресение".
"Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья – книги", посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении инфоцентра ФСИН России (цитата по РИА Новости).
В списке самых читаемых авторов - Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Мартин, Гоголь, Донцова, Солженицын.
Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"