Путин и Анастасиадис обсудили кипрский вопрос

И ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
"Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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