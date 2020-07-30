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Путин и Анастасиадис обсудили кипрский вопрос

12:45
  • четверг
  • 30 июля 2020

И ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

"Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении Кремля.

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