Путин и Анастасиадис обсудили кипрский вопрос

И ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

"Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении Кремля.

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