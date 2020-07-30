Депутат МГД Татьяна Батышева: Внимание к развитию детского туризма должно быть особым

Дети - туристы с совершенно особыми потребностями, заявила парламентарий

Дети - туристы с совершенно особыми потребностями, и туризм в этой области требует особого внимания и особой ответственности. Об этом заявила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

Развитию детского и семейного отдыха намерены уделить Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и комитет по туризму города Москвы. Эти ведомства ранее заключили соглашение о сотрудничестве.

Батышева, которая также является директором Научно-практического центра детской психоневрологии, в беседе с изданием "Аргументы и факты" пояснила, в чем состоит специфика детского туризма и каково должно быть правовое регулирование в данной сфере.

"Ребёнок - это турист с совершенно особыми ограничениями и потребностями; для детей поэтому требуются особые условия на транспорте и при размещении, отдельное внимание к содержанию туристического продукта, тщательное отношение к безопасности и факторам здоровья. Именно поэтому сделать отдых ребёнка насыщенным и полезным значительно сложнее, чем для взрослых", - сказала Батышева.

Она напомнила, что в России детский туризм имеет статус социально-значимого и регламентируется разнообразными нормативно-правовыми актами на федеральном и региональном уровнях, поэтому внимание власти к этой сфере должно быть особым.

По словам Татьяны Батышевой, за последнее десятилетие произошло существенное изменение структуры спроса на детский отдых.

"Внедряются новые форматы — такие, например, как действующий в столице образовательно-туристический проект "Город открытий" или разработанный специальным комитетом по детскому туризму ОСИГ проект "Живые уроки", - добавила Батышева.

"Развивать инновационные проекты на стыке туризма и образования, разрабатывать меры повышения инвестиционной привлекательности внутреннего туризма сейчас самое время - с этим согласны и городские власти, и представители индустрии", - подытожила депутат.

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