Друзья не поверили в наркозависимость погибшего рэпера Картрайта

Жена музыканта задержана по делу об убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения частей тела украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

По делу задержана жена музыканта 36-летняя Марина Кохал. Тело Картрайта отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

В свою очередь ведущий Versus Battle, ресторатор Александр Тимарцев усомнился, что Картрайт умер от передозировки. По его словам, рэпер никогда не увлекался наркотиками, но часто уходил в запои, пишет "360".

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга. По словам жены рэпера, она нашла его мертвым после передозировки четыре дня назад и решила скрыть его смерть. Женщина распилила тело на куски, спрятала в пакеты и убрала в холодильник.

По данным СМИ, Кохал не хотела, чтобы память Картрайта была омрачена историей с наркотиками. Близким она планировала рассказать, что муж просто исчез.

Telegram-канал Mash на Мойке утверждает, что Кохал находилась под действием запрещенных веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось. После этого она позвонила своему адвокату и рассказала о произошедшем.

Энди Картрайт – 31-летний украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге, пишет "Интерфакс".

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