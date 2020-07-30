Фанат баскетбола и заядлый турист: ради кого Елена Ландер покидает Россию

Телезвезда пакует чемоданы в Италию

Телеведущая Елена Ландер, которая последние годы вела программу "Утро России" на канале "Россия 1", решила переехать в Италию. 34-летняя красавица бросила любимую работу и покинула родной город ради итальянца Фабио Карретта.

36-летний Фабио Карретта родился в Милане. Он работает HR-директором в одной фирме. Итальянец - большой поклонник спорта. Он много лет играет в баскетбол, регулярно бегает, преодолевая не менее пяти километров, ходит в тренажерный зал и катается на горных лыжах.

Вторая его страсть после спорта - путешествия. Он часто разъезжает по родной Италии. В последние годы он бывал во Франции, Испании и, конечно, России. Сюда Фабио Карретта приезжал не единожды. Ему нравится российская природа, он восхищается здешней архитектурой, его каждый раз поражают снегопады и сильные морозы.

Фабио Карретта - отличный семьянин. Он много времени проводит с пожилыми родителями, которые, как и он, ведут активный образ жизни. Они вместе ходят в театр, путешествуют, часто устраивают семейные посиделки.

Фабио встретил Елену Ландер в 2017 году. Рыжеволосую красотку он пригласил в кино на фильм о космосе "Салют-7". Потом было первое совместное путешествие - в Грузию, - знакомство с родителями, общие уроки катания на лыжах… Карретта быстро нашел общий язык с дочерью Ландер от первого брака. В 2018 году итальянец пригласил возлюбленную в ресторан и сделал ей предложение руки и сердца. "Да, si, yes!" - ответила Елена Ландер.

"Какой-то период мы фактически жили на две страны, - говорила телезвезда. - Но это ничуть не помешало нашим чувствам, ведь мы встретились уже взрослыми, независимыми, профессионально состоявшимися людьми".

Фабио и Елена поженились в городке Варезе на севере Италии. На церемонию пригласили друзей и родных - всего 150 человек из России и Италии. Ландер пошла под венец в платье за 400 тысяч рублей, пишет starhit.ru. В свадебное путешествие молодожены отправились на Сицилию.

До недавних пор Фабио и Елена жили на две страны, но теперь они решили поселиться в Италии. Вероятно, к этому их подтолкнула пандемия коронавируса, из-за которой супруги долгое время не виделись. Они устали жить вдали друг от друга.

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