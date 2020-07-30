В Москве начались предварительные слушания по делу Ефремова

Накануне слушание не состоялось, так как адвокаты артиста не явились в здание суда

В Пресненском суде Москвы ожидают начала предварительного слушания по делу Михаила Ефремова. Это уже вторая попытка провести заседание. Оно должно было состояться ещё накануне, однако адвокаты артиста не явились в здание суда. Ефремов проходит по делу о ДТП, в результате которого погиб человек.

Главная деталь сейчас – то, что актёр свою вину не признаёт. Это мы знаем со слов адвокатов, потому что сам Ефремов на вопросы прессы не отвечает.

Сегодня в своём уже привычном виде, в бейсболке и медицинской маске, в сопровождении судебных приставов, он вышел из квартиры в Плотниковом переулке, где находится под домашним арестом, и никак на реплики журналистов не отреагировал. Молча он проследовал от автомобиля до дверей Пресненского суда, машина подъехала к служебному входу, как это случилось и вчера.

Накануне рассмотрение дела было перенесено, потому что в суд не смогли явится адвокаты Ефремова. А их команда очевидно серьезно занимается выстраиванием стратегии защиты. Потому что изначально, когда произошло смертельное ДТП на Смоленской площади, актёр вину признал, его показания, по словам адвокатов защиты, записаны в материалах дела, а теперь выходит - Ефремов отказывается от своих слов. Его адвокат буквально накануне сегодняшнего заседания заявил, что тема о том, находился ли Ефремов за рулём автомобиля в ту ночь, будет обсуждаться в суде. То есть на данном этапе защита признает только факт нахождения актёра в автомобиле в момент ДТП - всё остальное должно быть доказано.

На данной стадии дело рассматривается в закрытом формате, то есть само заседание суда проходит без журналистов.

Учитывая характер преступления, Михаилу Ефремову может грозить ‪от 5 до 12 лет. Суд поместил его под домашний арест, за все время которого актер не нарушил ни одного правила. Не выходил из дома, не пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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