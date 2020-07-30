Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко

Кандидату в президенты нужно создать ощущение угрозы для суверенитета страны, полагает эксперт

Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва надеется, что ситуация прояснится в ближайшее время. Российский посол в Белоруссии сейчас общается с коллегами в МИД республики. В среду в Минске задержали 33 граждан нашей страны, которые, по версии местных спецслужб, работают в частной военной компании.

Эти кадры уже второй день не сходят с белорусских телеэкранов. На них спецназ задерживает якобы представителей российской частной военной компании, которые приехали в республику с целью дестабилизировать обстановку в преддверии выборов. Для объяснения в МИД Белоруссии сегодня был вызван российский посол. Ситуацию уже прокомментировали и в Кремле.

"Мы пока имеем неполную информацию. Отсутствуют сведения о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Что касается заявлений по поводу дестабилизации обстановки в Белоруссии - это инсинуации. Россия и Белоруссия - это союзники, ближайшие партнеры. Так что ни о чем подобном не может быть и речи", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никаких конкретных доказательств причастности задержанных к каким-то преступлениям на территории Белоруссии официальные власти республики, действительно, так и не предоставили. Во время задержания у них не обнаружили ни оружия, ни каких-либо других запрещенных предметов. Лишь нашивки, деньги, телефоны и российские паспорта, сообщает белорусское телевидение, объясняя и то, почему на этих граждан вдруг обратили внимание.

Они не пили, не посещали увеселительных мероприятий и одевались в стиле милитари. Вели себя не как подобает русским туристам, сообщают белорусские СМИ. По их данным, группа из более чем 30 человек прибыла в Минск в ночь на 25 июля. А уже 27 эти люди переехали в санаторий "Белорусочка", который, кстати, принадлежит Федерации профсоюзов республики, чей председатель Михаил Орда является главой предвыборного штаба Александра Лукашенко, который, разумеется, взял ситуацию под личный контроль.

"Нужно обратиться в соответствующие структуры России, чтобы они объяснили, что происходит. И публично, я попрошу пресс-секретаря, нам надо обратиться к российским СМИ, в том числе и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты, хорошо. У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

А пока в этом вопросе разбираются, Александр Лукашенко приказал усилить охрану госграниц, в том числе и с Россией. А также обеспечить безопасность внутри страны. Потому как, по данным белорусских властей, на территории республики якобы находится еще около двухсот боевиков, которых усиленно ищут. И пока не найдут, меры силового контроля должны быть на максимальном уровне.

"Обращено президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий. В том числе мероприятий, связанных с выборной компанией. По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий. Обеспечение безопасности", - сказал Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии.

Кстати, именно с выборами многие эксперты связывают и это задержание. В том, что арестованы были представители частной военной компании, никто не сомневается. Но вот Белоруссия для них, скорее всего, была перевалочным пунктом. Из-за ограничений самолеты из России за границу пока не летают, в отличии от Минска, который в итоге и воспользовался ситуацией. Ведь на носу там президентские выборы.

"В этой кампании Лукашенко сделал "темой № 1" защиту независимости белорусского государства. Возможно, это связано с тем, что на этот раз ему нечем "покупать" ту часть электората, которая принимает решение через желудок. Ведь в этот раз у Лукашенко нет ни публичной политической, ни финансовой поддержки со стороны Москвы. В последнее время около четверти всех встреч Лукашенко как кандидата в президенты – это казармы и штабы. Лукашенко появляется там в камуфляже, в образе лидера, который защищает суверенитет государства. То есть ему надо создать ощущение угрозы для этого суверенитета", - полагает Анатолий Лебедько, бывший лидер "Объединенной гражданской партии".

Но была ли она на самом деле - еще предстоит установить. Однако задержанным уже предъявили обвинения в подготовке теракта. За это им грозит до 20 лет тюрьмы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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