Собянин оценил итоги капремонта Спинального центра в больнице Вохробова

В медучреждении провели капитальный ремонт и установили современное оборудование

Уникальный операционный комплекс появился в спинальном нейрохирургическом центре городской больницы 67 на западе Москвы. Там сегодня побывал мэр Сергей Собянин.

В медучреждении провели капитальный ремонт, установили современное высокотехнологичное оборудование, передает "ТВ Центр". Единая интеллектуальная система объединяет в себе томограф и робота-ассистента. Компьютерное сканирование можно мгновенно провести во время операции. Первых пациентов здесь смогут принять уже осенью.

"Было принято решение вывести работу этого центра на новый уровень. Были созданы материальные условия и оснащены самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями в мире. Я уверен, что объединение знания и таланта работников центра, 67-й клиники и новых технологий выведут на мировой уровень работу спинального центра. Я уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно, и объемы, конечно, будут значительно больше - почти в два раза от того, что было", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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