"Время - мозг": как работает сосудистый центр Боткинской больницы

В центре спасают людей с диагнозом инсульт

Диагноз инсульт всё чаще ставят молодым пациентам. И возраст от 30 до 50 уже никого не удивляет. Медицинские технологии не стоят на месте. Противошоковые палаты, современное оборудование и профессионализм врачей - пациентам не просто спасают жизнь, но и помогают избежать тяжелых последствий.

"Утром еще где-то часов в 7 проснулся. И ощутил себя очень некомфортно. То есть левая сторона отнялась и речь была заторможенная. Мать вызвала скорую, через час я был уже здесь", - заявил Алексей Сотников, пациент сосудистого центра Боткинской больницы.

Алексея Сотникова в сосудистом центре Боткинской больницы называют идеальным пациентом. Родственники вовремя поняли, что у него инсульт. И это спасло мужчине жизнь.

"Буквально в течение часа взяли все анализы и ввели какую-то мне жидкость, после которой через час стало лучше, а еще через два я стал вообще как новенький. Как будто как ничего и не было. Очень даже удивился сам", - рассказал пациент.

"Не всегда так получается, потому что зачастую пациенты ждут чего-то, авось пройдет, не вызывают скорую помощь. А на самом деле надо сразу вызывать врачей", - напомнил Александр Сотников, заведующий неврологическим отделением №10 для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Словосочетание - терапевтическое окно - врачи сосудистого центра произносят, наверное, чаще всего. Это то время, в течение которого пациента с острым нарушением мозгового кровообращения можно не только спасти, но и вернуть к нормальной жизни. Промежуток этот небольшой. В среднем - 4-6 часов от первых признаков инсульта. Поэтому в шоковой палате работают быстро.

"Мы стараемся обычно укладываться в 20-40 минут. То есть пациент находится на мобильной каталке. Ему мониторят все витальные функции. Сюда приходят все специалисты. То есть мы не возим больного по каким-то другим кабинетам. Ультразвук сюда, специалисты сюда. Соседняя комната - это рентген-операционная", - сообщила Анна Комарова, заместитель главного врача ГКБ имени Боткина, руководитель Регионального сосудистого центра.

В этой операционной хирурги творят чудо под названием тромбоэкстракция. Если есть противопоказания для удаления тромба с помощью лекарства, восстанавливают просвет в сосудах механическим способом. Через бедренную артерию. К тромбу подводят катетер, захватывают его как паутиной и вытягивают.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"