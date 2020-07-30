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Москвичам напомнили о возможности бесплатно пройти онкоскрининг

15:07
  • четверг
  • 30 июля 2020

Для этого достаточно иметь полис ОМС

До конца августа москвичи могут бесплатно пройти онкоскрининг. Сделать это можно в 66 поликлиниках, передает "ТВ Центр".

Обследования позволят выявить рак на самых ранних стадиях и начать лечение в тот момент, когда оно будет максимально эффективным. Форма для записи размещена на сайте столичного департамента здравоохранения. Для этого достаточно иметь полис ОМС.

Результаты появятся в электронной медицинской карте. И в случае необходимости врачи назначат дополнительные анализы и консультации.

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