Москвичи стали чаще надевать маски и перчатки в транспорте

Рост за неделю - на 10%

За последнюю неделю количество пассажиров, которые носят маски и перчатки в общественном транспорте столицы увеличилось на 10%, передает "ТВ Центр".

Возможно, причина в повышении сознательности пассажиров. А может - в участившихся рейдах. Каждый день проверки проходят почти на ста станциях метро, а также в автобусах, трамваях и троллейбусах. Обязательный масочный режим отменен в городе еще 13 июля, но в транспорте он продолжает действовать. Всё это для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Всего с середины мая за отсутствие масок и перчаток в транспорте оштрафованы более 37 тысяч пассажиров.

"Мы стараемся объяснить пассажирам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и штрафуем только в тех случаях, если пассажиры категорически отказываются носить маски и перчатки, подвергая тем самым опасности себя и окружающих", - заявил Олег Иванов, заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок".

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