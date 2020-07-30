Кремль: чем меньше американских солдат в Европе, тем спокойнее

Так Песков прокомментировал вывод войск США из ФРГ

Москва отреагировала на решение США вывести почти 12 тысяч своих военнослужащих из Германии.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это внутреннее дело американо-германских отношений. Россия не представляет никакой угрозы для стран Европы, поэтому американские войска на континенте ни к чему.

"Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. <…> Тем более что после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз", - заявил представитель Кремля.

Накануне министр обороны США Марк Эспер объявил выводе из ФРГ 11,9 тысячи американских военнослужащих. Половина из них отправятся на родину, остальные будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Всего в ФРГ останутся максимум 25 тысяч солдат.

Такое решение США связано с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Берлин за то, что он якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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