Как в Москве передвинули старинную водонапорную башню

Такое в столице в последний раз было почти 40 лет назад

В Москве двигают дома. Такое в столице в последний раз было почти 40 лет назад. В 1983 году году МХАТ, во время реконструкции, буквально разрезали пополам, одну из частей откатили на 20 метров, а в образовавшемся промежутке достроили новый блок. Теперь дело дошло до исторических строений на территории бывшего завода "Борец".

Чтобы увидеть работу новых московских передвижников, необходимо недюжинное терпение. Водонапорная башня конца XIX века постройки в третьем тысячелетии переезжает на новое место со скоростью улитки. Первые 100 метров планировали пройти за несколько часов. А получилось - за несколько суток.

Причина – большая ответственность участников процесса. Она вполне понятна: ничего подобного в Москве не было уже 40 лет. Так что происходящее сейчас на Складочной улице можно смело вписывать в новейшую историю столицы. Да, эта башня не является объектом культурного наследия. Как и еще три объекта по соседству, ожидающих своего переезда – мастерская и стены сборочного цеха. Все они верой и правдой служили заводу "Борец". В 2008 году машиностроительное предприятие перенесли из Москвы в Краснодар, эту территорию купили девелоперы, решившие построить здесь жилой комплекс с технопарком. Причем не уничтожив, а передвинув исторические здания.

"Для нас это решение было даже не вопросом денег. Это был вопрос понимания ценности этого проекта. И интеграции исторической застройки в новую современную архитектуру жилого комплекса", - сказал Илья Чепрасов, территориальный управляющий группы компаний.

То, что сейчас новому поколению может показаться фантастикой - передвигать дома с места на место - для Москвы когда-то было делом привычным и хорошо отработанным. Первое здание – небольшой двухэтажный домик - переселили как раз тогда, когда была построена эта водонапорная башня. В 30-х годах прошлого века начался передвижнический бум.

Специально созданный трест активно подгонял столицу под сталинский генплан. На улице Горького – нынешней Тверской – технично передвинули на 50 метров Саввинское подворье – а это, на минуточку, 23 тысячи тонн. Здание Моссовета перевезли всего за 40 минут. Жилые дома переезжали вместе с людьми. Даже коммуникации не отключали - процесс осуществлялся в комфортных условиях.

Удивительно, но способ передвижения зданий не меняется веками. Участники нынешней спецоперации хотели было привлечь компьютерную синхронизацию и прочие современные ухищрения, но решили не изменять традициям. Заложили окна кирпичом - для сохранности.. Изрешетили фундамент отверстиями, вставили балки, установили их на рельсы с катками. По сути, башня-путешественница превратилась в гигантскую вагонетку, которую двигают домкраты.

"Да, от фундамента оторвали на 3,5 метра. Мы её вытащили из котлована, поставили на металлическую основу и уже с ней и перевозим", – сообщил Дмитрий Гулич, генеральный директор реставрационно-строительной компании.

Передвижку зданий планируют завершить в ноябре. Специалисты в успехе не сомневаются. Глядя на их уверенные действия, можно смело фантазировать на тему – "Как бы в выходные переехать всем домом поближе к центру?". Но в этой истории главное - не фантазии, а бойцовский характер застройщиков "Борца". Они взялись за дело хлопотное, затратное. Но очень доброе и благодарное.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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