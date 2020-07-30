В Москве поймали мошенников, заработавших 78 млн рублей

Двое мужчин занимались обналичкой

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность на сумму почти 78 миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обыски прошли по 10 адресам - в Москве, Подмосковье и Тульской области. Изъяты печати, различные документы, магнитные носители информации и прочее. Установлено, что почти четыре года злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам. С каждой транзакции они получали по 13,5 процента, а платежи проводили через счета фиктивных фирм.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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