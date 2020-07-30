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В Москве поймали мошенников, заработавших 78 млн рублей

15:18
  • четверг
  • 30 июля 2020

Двое мужчин занимались обналичкой

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность на сумму почти 78 миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обыски прошли по 10 адресам - в Москве, Подмосковье и Тульской области. Изъяты печати, различные документы, магнитные носители информации и прочее. Установлено, что почти четыре года злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам. С каждой транзакции они получали по 13,5 процента, а платежи проводили через счета фиктивных фирм.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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