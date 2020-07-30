ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчину с килограммом героина задержали в Балашихе (видео)

15:33
  • четверг
  • 30 июля 2020

Он признался, что перевозил товар в Челябинск

В подмосковной Балашихе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

На Шоссе Энтузиастов для проверки остановили машину. В салоне обнаружили чемодан, где под подкладкой была спрятана пластина с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это героин общей массой более одного килограмма. Мужчина признался, что перевозил товар в Челябинск для дальнейшего сбыта. Суда задержанный будет дожидаться под арестом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
Задержанный мужчина
Задержанный мужчина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.