Мужчину с килограммом героина задержали в Балашихе (видео)

Он признался, что перевозил товар в Челябинск

В подмосковной Балашихе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

На Шоссе Энтузиастов для проверки остановили машину. В салоне обнаружили чемодан, где под подкладкой была спрятана пластина с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это героин общей массой более одного килограмма. Мужчина признался, что перевозил товар в Челябинск для дальнейшего сбыта. Суда задержанный будет дожидаться под арестом.

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