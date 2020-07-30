ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Теперь нас трое": у Черно и Оганесяна из "Дома-2" родился ребенок

14:24
  • четверг
  • 30 июля 2020

Супруги счастливы

Участники шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями.
"Малышка с волосиками": Рапунцель из "Дома-2" рассказала о своих "волшебных" родах

"Уж слишком долго мы тебя ждали, сынок. Невероятные ощущения, эмоции переполняют. Мы счастливы как никогда. Теперь нас трое", - написали звездные супруги в Instagram.

Мальчик весит 3,6 килограмма, его рост составляет 55 сантиметров. Родители пока держат в секрете его имя.

В ноябре прошлого года Черно объявила, что ждет ребенка. "Для нас это было очень неожиданно и не запланировано, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ - вот где был. Мой смысл жизни", - заявила девушка.  

Напомним, что участники скандального шоу поженились в 2018 году. После регистрации брака в Вернадском ЗАГСе Москвы они отправились на съемочную площадку "Дома-2", где отпраздновали свадьбу. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александра Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями
Александра Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.