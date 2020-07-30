"Теперь нас трое": у Черно и Оганесяна из "Дома-2" родился ребенок

Супруги счастливы

Участники шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями.

"Уж слишком долго мы тебя ждали, сынок. Невероятные ощущения, эмоции переполняют. Мы счастливы как никогда. Теперь нас трое", - написали звездные супруги в Instagram.

Мальчик весит 3,6 килограмма, его рост составляет 55 сантиметров. Родители пока держат в секрете его имя.

В ноябре прошлого года Черно объявила, что ждет ребенка. "Для нас это было очень неожиданно и не запланировано, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ - вот где был. Мой смысл жизни", - заявила девушка.

Напомним, что участники скандального шоу поженились в 2018 году. После регистрации брака в Вернадском ЗАГСе Москвы они отправились на съемочную площадку "Дома-2", где отпраздновали свадьбу.

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