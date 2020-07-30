Депутат МГД Картавцева: Число желающих учиться в столичных медколледжах выросло вдвое

Этому поспособствовал коронавирус

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы Лариса Картавцева сообщила, что конкурс на место в столичных медицинских колледжах вырос вдвое по сравнению с 2019 годом.

"Во время борьбы с пандемией коронавируса столичные медики работали исключительно эффективно и высокопрофессионально. Это значительно повысило интерес практически ко всем медицинским специальностям, показало их роль и востребованность", - сказала aif.ru Лариса Картавцева, объясняя рост интереса к медицинским специальностям.

По ее словам, в прошлом году девять тысяч учеников 9-х и 11-х классов хотели получить медицинское образование. Сейчас их в два раза больше. Картавцева считает, что небывалый спрос на получение медобразования повысит мотивацию учеников за счет увеличившейся конкуренции.

"Труд среднего медицинского персонала всегда был тяжелым, но уважаемым. Сегодня такие специалисты нужны как никогда, и выпускники, поступая в медицинский колледж, знают, что получат профессию престижную, достойно оплачиваемую и востребованную обществом. Рост конкурса на эти специальности повысит средний балл, поступить становится труднее, но конкуренция повысит общий уровень обучающихся", - заявила Лариса Картавцева.

Депутат напомнила, что сегодня в Москве работают шесть медицинских колледжей, где учится 10 тысяч студентов. В частности, там обучают следующим квалификациям: "Медицинская сестра/медицинский брат", "Фельдшер", "Медицинский лабораторный техник", "Акушерка", "Зубной техник". Самым популярным направлением в этом году стало "Сестринское дело". Его захотели освоить почти 15 тысяч абитуриентов.

С 20 июня подать заявление на поступление в учебное заведение медицинского профиля можно онлайн на портале mos.ru.

"Причем перечень учебных заведений существенно расширен, теперь туда входят не только колледжи департамента образования Москвы, - сообщила Картавцева. - При подаче электронного заявления абитуриент может выбрать одну или несколько программ обучения. Кроме того, больше не нужно приходить в учебное заведение, чтобы узнать о результатах приема: решения будут поступать в электронном виде как на указанный в заявлении почтовый адрес, так и в личный кабинет".

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