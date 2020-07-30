ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-телохранитель Джоли раскрыл приемы актрисы по соблазнению Питта

14:36
  • четверг
  • 30 июля 2020

В ход пошли все средства

Бывший телохранитель Марк Бехар, который работал с Анджелиной Джоли, рассказал, как завязался роман между актрисой и Брэдом Питтом.
Получивший "Оскара" Брэд Питт посвятил награду детям от Джоли

Их интрижка закрутилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", на тот момент Брэд Питт состоял в отношениях с Дженнифер Энистон. По словам охранника, Джоли совершенно не смущал тот факт, что ее напарник по фильму несвободен.

Джоли без конца флиртовала и поддразнивала актера. Их постоянно заставали целующимися в трейлерах. Кроме того, Бехар лично передавал Питту любовные записки от Джоли.

Также известен случай, когда Джоли тайно сняла нижнее белье телесного цвета во время одной любовной сцены и залезла в кровать к Питту абсолютно голой, пишет Us Weekly.

"Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга, и это было так мило", - рассказал телохранитель.

Отношения Джоли и Питта продлились 10 лет, два года из которых они прожили в браке. В 2017 году актеры развелись. У них остались шестеро детей: трое своих (Шайло, Нокс и Вивьен) и трое приемных (Мэдокс, Захара и Пакс).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.