Экс-телохранитель Джоли раскрыл приемы актрисы по соблазнению Питта

В ход пошли все средства

Бывший телохранитель Марк Бехар, который работал с Анджелиной Джоли, рассказал, как завязался роман между актрисой и Брэдом Питтом.

Их интрижка закрутилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", на тот момент Брэд Питт состоял в отношениях с Дженнифер Энистон. По словам охранника, Джоли совершенно не смущал тот факт, что ее напарник по фильму несвободен.

Джоли без конца флиртовала и поддразнивала актера. Их постоянно заставали целующимися в трейлерах. Кроме того, Бехар лично передавал Питту любовные записки от Джоли.

Также известен случай, когда Джоли тайно сняла нижнее белье телесного цвета во время одной любовной сцены и залезла в кровать к Питту абсолютно голой, пишет Us Weekly.

"Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга, и это было так мило", - рассказал телохранитель.

Отношения Джоли и Питта продлились 10 лет, два года из которых они прожили в браке. В 2017 году актеры развелись. У них остались шестеро детей: трое своих (Шайло, Нокс и Вивьен) и трое приемных (Мэдокс, Захара и Пакс).

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