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Авербух задолжал 80 тысяч по штрафам за нарушения ПДД

15:14
  • четверг
  • 30 июля 2020

Вряд ли это большая сумма для него

Фигурист, хореограф и бизнесмен Илья Авербух задолжал 80 тысяч рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. 
Арзамасова и Авербух готовятся к переезду в новый дом

Как пишет lenta.ru со ссылкой на Mash, в прошлом году Авербух задолжал 50 тысяч рублей, а в этом - 30 тысяч. На его счету нарушения ПДД и правил парковки. 

До недавних пор прославленный фигурист был должен 127 тысяч рублей за аренду земли под Москвой. Когда районная администрация обратилась в суд, Илья Авербух погасил задолженность. 

По слухам, Илья Авербух не жалеет денег на свою молодую возлюбленную - актрису Лизу Арзамасову. Если верить СМИ, он подарил ей помолвочное кольцо примерно за 600 тысяч рублей. Кроме того, возлюбленные собираются переехать в новый дом, узнали журналисты. Так что проблем с финансами у Авербуха, скорее всего, нет, а штрафы он не оплатил из-за нехватки времени или по забывчивости.

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