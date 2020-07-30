Авербух задолжал 80 тысяч по штрафам за нарушения ПДД

Вряд ли это большая сумма для него

Фигурист, хореограф и бизнесмен Илья Авербух задолжал 80 тысяч рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на Mash, в прошлом году Авербух задолжал 50 тысяч рублей, а в этом - 30 тысяч. На его счету нарушения ПДД и правил парковки.

До недавних пор прославленный фигурист был должен 127 тысяч рублей за аренду земли под Москвой. Когда районная администрация обратилась в суд, Илья Авербух погасил задолженность.

По слухам, Илья Авербух не жалеет денег на свою молодую возлюбленную - актрису Лизу Арзамасову. Если верить СМИ, он подарил ей помолвочное кольцо примерно за 600 тысяч рублей. Кроме того, возлюбленные собираются переехать в новый дом, узнали журналисты. Так что проблем с финансами у Авербуха, скорее всего, нет, а штрафы он не оплатил из-за нехватки времени или по забывчивости.

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