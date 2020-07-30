Задержаны пять участников террористической ячейки, созданной в калмыцкой колонии (видео)

Руководство ИК "покровительствовало" этому

В России задержаны пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии.

Боевиков поймали на территории Кабардино- Балкарии, Дагестана и Бурятии. Ими оказались заключенные, ранее отбывшие наказания в "ИК-2",

По данным следствия, уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в ИК-2 на территории Республики Калмыкия, создал на территории колонии террористическое сообщество. В него вошли более 100 осужденных, а руководство колонии за деньги закрывало на происходящее глаза.

В 2015 году Гасанов вышел на свободу, вернулся в Дагестан и объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". В этом же году его ликвидировали в ходе спецоперации в городе Хасавюрт.

Его последователей задержали накануне, 29 июля. Боевиков поймали на территории Кабардино- Балкарии, Дагестана и Бурятии. Ими оказались заключенные, ранее отбывшие наказания в ИК-2.

"Проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников",- сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества и участие в нем". Кроме того, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 40 лиц, в том числе начальник ИК-2 Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"