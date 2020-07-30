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Ущерб от коррупции в России снизился на 10 миллиардов

15:38
  • четверг
  • 30 июля 2020

При этом число выявленных попыток дать взятку возросло

Взяточники в 2020 году нанесли государству ущерб в 29 миллиардов рублей. Это почти на 10 миллиардов меньше, чем годом ранее, сообщили в генпрокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что выросло число выявленных попыток дать взятку.
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"Размер установленного материального ущерба, причиненного коррупционерами, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 23,7% (с 38,4 млрд до 29,3 млрд рублей)", - сообщили на коллегии генпрокуратуры по итогам работы в первом полугодии.

В ведомстве отметили, что возместить нанесенный ущерб удалось уже почти на 60%. Только денег и ценностей изъято на 2 миллиарда рублей - это втрое превосходит прошлогодний показатель. Кроме того, арестовано имущество коррупционеров на сумму 13,6 миллиарда рублей.

Как сообщили в генпрокуратуре, за первое полугодие выявлено 18,9 тысячи преступлений коррупционной направленности. В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы больше ориентированы на выявление взяточников, а не взяткодателей, передает ТАСС.

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