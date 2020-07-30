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Медик напомнил, почему необходимо ношение масок в общественных местах

15:26
  • четверг
  • 30 июля 2020

Маска позволяет фильтровать воздух и защищает всех окружающих от риска заражения

Пандемия коронавируса пошла на спад, но никуда не делась, и угроза заразиться осталась. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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"На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей", - ответил Петриков на вопрос, почему важно продолжать носить маски (цитата по РИА Новости).

По его словам, необходимо соблюдать требования социального дистанцирования в местах большого скопления людей и носить маску.

В первую очередь маски необходимы, если человек чувствует какое-то недомогание, у него першит горло или заложен нос, есть какие-то минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.

"У нас очень многие люди не придают этому значения – им кажется, что они чуть-чуть заболели, простыли, но на самом деле может развиваться вирусная инфекция, не обязательно коронавирусная, это может быть ОРВИ или грипп", - добавил директор НИИ Склифосовского.

Маска позволяет фильтровать воздух, а также защищает всех окружающих от риска заражения вирусом, поэтому при общении с людьми, даже если нет симптомов простуды, маску лучше все-таки носить.

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 509, общее число зараженных в стране составило 834 499. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве – 678.

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