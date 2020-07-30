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Шепелева и его возлюбленную заметили в "звездном роддоме"

15:51
  • четверг
  • 30 июля 2020

Прибавление в семействе?

Телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленную Екатерину Тулупову увидели в клиническом госпитале "Лапино". Это место также называют "звездным роддомом". 
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Портал dni.ru пишет, что Шепелев и Тулупова появились в роддоме. Об этом же со ссылкой на анонимные источники пишет peopletalk.ru в своем Telegram-канале. "Неужели пара ждет прибавления?" - вопрошают журналисты. 

Сообщается, что звезды часто выбирают "Лапино" для проведения родов. Там им якобы гарантирована полная конфиденциальность. Условия пребывания и уровень оказываемых услуг, говорят, на высоте. 

Шепелев и Тулупова не комментировали эту новость. Телеведущий вообще больше двух месяцев не публиковал фото и видео в Instagram, хотя раньше делал это почти ежедневно. 

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев перестали скрывать свои отношения в этом году. В их соцсетях появились совместные фото. Шоумен рассказал, что они встречаются уже несколько лет. Напомним, что Шепелев воспитывает сына от певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений. Если новость о пополнении в семье Шепелева и Тулуповой подтвердится, то это будет их первый общий ребенок.  

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