Помогала мама: смерть рэпера Картрайта обросла жуткими подробностями

Алкоголя и наркотиков в крови музыканта не обнаружено

Мать жены Энди Картрайта помогла дочери избавиться от тела рэпера.

Как сообщает telegram-канал Baza, женщина была в квартире супругов после смерти музыканта, и, возможно, помогла Марине Кохал расчленить тело. Криминалисты отметили, что все конечности были отпилены так, будто за дело взялся профессионал.

Кроме того, стало известно, что Марина зачем-то постирала внутренние органы супруга в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли. После расчленения женщина начисто вымыла квартиру, а с характерным запахом боролась при помощи благовоний.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга. По словам Кохал, она нашла мужа мертвым четыре дня назад. Якобы он скончался от передозировки, однако друзья рэпера утверждают, что он не баловался наркотиками, но имел слабость к спиртному.

Расчлененку Марина объяснила желанием не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости. Близким она планировала рассказать, что Энди просто исчез.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Кохал задержана, ее мать отпустили под подписку о невыезде. Тело Картрайта отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти. По данным telegram-канала LifeShot, алкоголя и наркотиков в крови рэпера не обнаружено. Анализы показали только фенобарбитал, но он содержится в некоторых лекарствах, например, в корвалоле.

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