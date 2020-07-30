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Посол: задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну

17:28
  • четверг
  • 30 июля 2020

Дипломаты обеспечат защиту прав россиян, задержанных в Белоруссии

Посол России в Минске в четверг дал комментарий по ситуации с российскими гражданами, задержанными в Белоруссии. Дмитрий Мезенцев рассказал, что россияне не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в стране, они прибыли в санаторий "Белорусочка" под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну, передает РИА Новости.
Посольство запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", - сообщил он.

Посол также отметил, что у задержанных граждан России был заключен трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

Накануне МИД Белоруссии официально уведомил российское посольство в Минске о задержании спецслужбами 32 граждан нашей страны. Минск считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории государства. 

Основанием для этого, как сообщили в СКБ, стала некая оперативная информация, поступившая от спецслужб. Но никаких прямых улик - будь то оружие, взрывчатка, или какие-то иные наглядные подтверждения того, что россияне планировали противоправные действия - белорусская сторона не обнаружила.

29 июля президент Белоруссии собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны, на котором назвал инцидент чрезвычайным происшествием.

В среду в Кремле прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике.

"Россия и Белоруссия  - это союзники, ближайшие партнеры. Так что ни о чем подобном не может быть и речи", - указал спикер Кремля.

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