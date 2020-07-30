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Путин дал 3 месяца на выправление ситуации в Усолье-Сибирском

16:08
  • четверг
  • 30 июля 2020

Разбираться с проблемой поручено Росатому

Владимир Путин через 3 месяца ждет результатов в решении экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области. Выправлять ситуацию поручено Росатому. Как заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на совещании у президента России, компания готова реализовать комплексную программу по приведению территории в безопасное состояние и ее развитию.
Путин: проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы замалчивались

"Усольехимпром" был крупнейшим предприятием химической промышленности Советского Союза за Уралом. На его территории находится очаг ртутного загрязнения, а в июне 2018 года была зафиксирована утечка неизвестного вещества. С ноября того же года в городе действует режим ЧС.

Исследование, проведенное совместно Росатомом, МЧС и Росприроднадзором, показало, что территория экологического бедствия действительно загрязнена ртутью, соединения хлора и другими опасными веществами. Загрязнено около 16 квадратных километров, на которых скопилось около 2 миллионов тонн промышленных отходов.

Владимир Путин призвал участников совещания в первую очередь обеспечить безопасность жителей города. По словам президента, для этого необходимо задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны. Загрязненную площадку необходимо изолировать силами Росгвардии. Через 3 месяца глава государства ждет доклада по ситуации.

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